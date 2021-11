La Unión de Gremios del Perú manifestó su total rechazo al anuncio del cierre de operaciones mineras, realizado por la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

A través de un comunicado, indicó que el papel fundamental de la PCM es la solución de conflictos sociales en el marco de la institucionalidad y el Estado de Derecho.

“Las decisiones de la Presidenta del Consejo de Ministros no pueden anteponerse a las autoridades competentes ni a las entidades gubernamentales que regulan directamente al sector; así como no puede asumir funciones que no le corresponden por ley, sin respetar el Estado de Derecho”, señaló.

Tras calificar de “ilegal” la medida anunciada por Vásquez Chuquilín, dijo que le preocupa que sea el inicio de una “vía permanente que pretenda atentar contra el sector minero y otros sectores productivos”, que “han generado desarrollo, empleo e inversión para el país”.

Por ello, invocó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) a que se respeten los mecanismos de fiscalización y regulación del sector. También pidió “coherencia” entre lo que propone el presidente Pedro Castillo y lo que realizan sus ministros, a fin de evitar “incertidumbre” en el país.

“Estas acciones solo generan mayor inestabilidad y desconfianza en el sector empresarial en general, y van en sentido contrario al discurso que ha brindado el Presidente Pedro Castillo y sus ministros en diversas ocasiones, en las que alientan a los empresarios a continuar invirtiendo y apostando por el Perú”, subrayó.

Finalmente, la Unión de Gremios del Perú resaltó que la actividad minera es un “sector clave” para el país, pues ha generado desarrollo en las diferentes regiones donde opera, razón por la cual se necesita fomentar una mayor inversión de este sector en el Perú.

“Asimismo, es importante señalar que con esta medida se verán afectados más de 54 mil puestos de trabajo, la mayoría de ellos en la región Ayacucho. No podemos ir en contra del empleo ni de las familias que de ello se sustentan”, sentenció.

