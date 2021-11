La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió un comunicado para asegurar que las cuatro unidades mineras que fueron mencionadas en los acuerdos con dirigentes y autoridades de Ayacucho ya se encuentran con planes de cierre establecidos y aprobados por el Ministerio de Energía y Minas.

El pronunciamiento se da luego que gremios empresariales como la Confiep y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) se manifestaran este sábado para considerar los anuncios hechos por la primera ministra, Mirtha Vásquez, como violaciones al “estado de derecho” y un “atropello contra las empresas y sus operaciones”.

La PCM calificó esto como “interpretaciones inexactas” sobre los acuerdos a los que llegaron el Ejecutivo y las autoridades y dirigentes de las provincias Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, en Ayacucho.

En esa línea, piden “calma y serenidad” al gremio empresarial minero para que o abonen en la “inestabilidad política del país”.

El Gobierno asegura que luego de un proceso de diálogo que lleva dos años, este 19 de noviembre se suscribió un acta en el que se “ratifica el cumplimiento de los planes de cierre de las unidades mineras de Apumayo, Breapampa, Pallancata e Inmaculada, establecidos y aprobados por el Ministerio de Energía y minas”.

“De acuerdo con este sector, estas 4 unidades mineras referidas, se encuentra con Planes de Cierre en curso, establecidos mediante resoluciones directorales aprobadas conforme a la normatividad legal vigente”, indica la PCM para luego precisar las fechas de los cierres programados que se extienden hasta el 2030.

Mirtha Vásquez anunció el cierre programado de 4 unidades mineras en Ayacucho. (PCM)

El Ejecutivo indicó que el acuerdo firmado hace referencia a estos planes ya establecidos y bajo bajo fiscalización de los ministerios competentes.

“Descartamos que estas medidas sean arbitrarias, ilegales o que contravengan la estabilidad jurídica, como han referido los representantes de los gremios empresariales”, señala el pronunciamiento desde el Gobierno.

Críticas de gremios mineros

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y las empresas mineras Compañía Minera Ares, Apumayo y SAMI (Breapampa) expresaron su rotundo rechazo contra la medida anunciada por Mirtha Vásquez respecto al retiro y cierre de cuatro mineras ubicadas en el sur de Ayacucho, así como también el aviso de que no habrá ninguna ampliación para procesos de explotación y exploración.

“En general como sector privado acá se está violando el estado de derecho y se está haciendo un atropello contra las empresas y sus operaciones. La primera ministra ha pasado por encima de este estado de derecho atribuyéndose poderes que no tiene por ley, y ha asumido funciones que tampoco le corresponde. Como mencionaron los representantes de las empresas no han sido notificados , estos temas no han sido cuestionados formalmente. Por eso, le pedimos al gobierno del presidente Pedro Castillo, que esta situación se rectifique formalmente”, remarcó Óscar Caipo, presidente del gremio empresarial.

