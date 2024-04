Un estudio de la Contraloría General de la República advierte que el 12% de casi 200 mil proyectos públicos en todo el país tiene un alto riesgo de no ser terminados o gestionados de manera inadecuada, destaca una publicación de Comex Perú.

En los gobiernos regionales (GORE) la cifra es, incluso, mayor, porque alcanza el 22%.

La Contraloría hizo esa estimación mediante el Índice de Riesgos en la Inversión Privada (IRI), una herramienta que utiliza inteligencia artificial para identificar riesgos en la programación, ejecución y posterior administración de cada proyecto.

Comex precisó que el IRI detalla que existen 24,370 proyectos en la clasificación de alto riesgo, que representan una inversión de S/251,296 millones; los Gobiernos regionales agrupan 3,787 con una inversión de S/68,050 millones, mientras que los Gobiernos locales poseen 18,628 que involucran S/66,430 millones de inversión.

Puno tiene el mayor porcentaje de proyectos con alto riesgo, seguido de Tacna y Cusco, todos con un porcentaje mayor al 30%. En tanto, Amazonas, Ica y Loreto tienen poco menos del 14%.

Sin embargo, el gobierno regional de Junín tiene el mayor monto en obras de alto riesgo, con 6,167 millones de soles, seguido de Arequipa, que tiene un 14.3% de sus proyectos en esta categoría, pero que suman el segundo mayor monto de inversión comprometido, con S/6,049 millones. En Cusco, esta cifra asciende a S/4,692 millones.





SECTORES. Según Comex, en los tres gobiernos regionales con mayor porcentaje de obras en riesgo alto sobresale el sector Educación.

Puno tiene 203 proyectos en este sector, (70% del total); seguido de Tacna, con 44; y el Cusco, con 54.

En ese sentido, Comex sugiere una intervención del Ministerio de Educación en los GORE de Puno, Tacna y Cusco.

El segundo sector con mayor porcentaje de alto riesgo varía por institución: en Puno es Transportes (28), y en Tacna es el Agropecuario (24); y en Cusco es Saneamiento y Salud (empatados con 23).

En Puno, por ejemplo, el proyecto de construcción del puente carrozable San Marcos-Sandia fue declarado viable en 2005, pero en 19 años no hubo ninguna asignación de presupuesto para ejecutarlo, por lo que no registra avance. “Además, el Gobierno regional no ha registrado ningún tipo de información del proyecto por lo que se desconoce su estado actual”, precisó el gremio.

El IRI, indicó Comex, transparenta cómo las entidades públicas gestionan sus proyectos, algo usualmente difícil de conocer, por lo que considera que tiene un gran potencial para ser utilizado por los hacedores de política a la hora de tomar decisiones, realizar ajustes y darles vuelta a situaciones insostenibles.