El viejo tabú de videojuegos es igual a ocio es cosa del pasado. Es así que, según un estudio elaborado por ManpowerGroup, un “gamer” tiene características que lo hacen más empleable. Así que si busca un colaborador creativo con habilidades complejas para la resolución de problemas, puede que esté observando en el lugar equivocado.

Los especialistas de ManpowerGroup recomiendan prestar atención al mundo de los videojuegos y buscar un jugador ávido de Fortnite o un campeón de League of Legends.

De acuerdo a la empresa, los 2,500 millones de jugadores de todo el mundo han perfeccionado una amplia variedad de habilidades en demanda, desde el trabajo en equipo y la colaboración, hasta el pensamiento crítico y la toma de decisiones. Exactamente el talento que los empleadores de hoy necesitan para ganar una ventaja competitiva en sus respectivos sectores e industrias.

Un reciente estudio titulado “Game To Work”, elaborado por ManpowerGroup en 44 países y territorios, incluido el Perú, analizó diferentes géneros de videojuegos y encuestó a jugadores experimentados para identificar cómo la experiencia de los videojuegos es transferible al lugar de trabajo, y cuáles son las habilidades blandas más demandadas desde la perspectiva de los empleadores.

Las ventajas de los gamers en el campo laboral

Los videojuegos cultivan no solo las habilidades técnicas, sino también las habilidades blandas que son cada vez más valiosas a medida que la automatización y las máquinas realizan tareas más rutinarias.

Los gamers tienen las habilidades del futuro: un mejor pensamiento crítico, creatividad, inteligencia emocional y resolución de problemas complejos. Los juegos incluso enseñan a los jugadores a cómo tener una retroalimentación de manera efectiva.

Según ManpowerGroup, estas habilidades sociales son difíciles de encontrar e, incluso, más difíciles de capacitar: el 43% de los empleadores dice que es más difícil enseñar las habilidades sociales que están buscando.

Esta crisis pandémica también ha acelerado la demanda de habilidades sociales como la colaboración, la comunicación y la capacidad de aprender, y los videojuegos pueden ayudar a llenar estos vacíos de habilidades.

Los juegos fomentan la habilidad del aprendizaje continuo, y esta capacidad de adaptar el conjunto de habilidades es cada vez más crítica a medida que las personas se adaptan al panorama laboral en constante cambio. Es por ello que, con cada juego jugado, la próxima generación de gamers está desarrollando personas con las habilidades más buscadas por los empleadores: un perfil más social, estratégico, competitivo y diverso.

¿Qué habilidades me ofrece cada juego?

Los diferentes géneros de videojuegos ayudan a los jugadores a desarrollar las habilidades sociales más solicitadas. Los juegos en equipo (multijugador) permiten a las personas cultivar habilidades de colaboración, comunicación y liderazgo, mientras que los juegos de estrategia tienen más probabilidades de enfatizar la resolución de problemas y el pensamiento lateral.

Estrategia y Puzzle. Los jugadores desarrollan la toma de decisiones, la planificación, la concentración y la perseverancia. La resolución de problemas está en el corazón de los videojuegos que requieren desarrollar enfoques para avanzar al siguiente nivel. Estos juegos ayudan a perfeccionar la capacidad para hacer inferencias y pensar de manera sistémica sobre cómo resolver el juego, lo que desarrolla sus habilidades de pensamiento crítico. Aquí podemos encontrar títulos como StarCraft, Civilization, League of Legends o incluso Pac-Man.

Acción, Aventura y RPG. Los entornos virtuales multiusuario (MUVE) y los juegos de rol en línea multijugador masivo (MMORPG) reflejan cómo los juegos se han vuelto más sociales. Los jugadores de acción tienden a estar interesados en dominar las habilidades, colaborar y competir en equipo. En este género hallamos títulos como World of Warcraft, Assassin’s Creed, Monster Hunter World o Pokémon.

Mundo abierto. Los juegos de open world permiten a los gamers deambular libremente, tienden a tener una mayor creatividad y mejores habilidades visoespaciales, la capacidad de visualizar el movimiento de objetos en el espacio, importante para las carreras de ciencia e ingeniería. Aquí hay juegos como Minecraft, The Elder Scrolls o Breath of the Wild (Zelda).

Deportes, Carreras o Juego en equipo. Los videojuegos pueden enseñar a los jugadores cómo dar retroalimentación de manera efectiva.16 Las personas que juegan en equipo desarrollan habilidades de planificación y tácticas, colaboración y comunicación, afrontando la adversidad y la conciencia espacial. En esta categoría se encuentran el Call of Duty, FIFA, Rocket League o Mario Kart.

Indie y Música. Los jugadores nunca esperan conquistar un desafío, una canción o un baile de principio a fin en su primer intento. Es esta capacidad de aprendizaje, la capacidad y el deseo de crecer y adaptar rápidamente el conjunto de habilidades de uno, lo que será más valioso para los empleadores. Los jugadores saben que esperar la perfección sólo los prepara para el fracaso; más bien, han aprendido que la perseverancia y la práctica dan frutos. Aquí podemos hallar títulos como Mario Party, Just Dance o Guitar Hero.