30 cooperativas de Arequipa ya se inscribieronante la SBS

En Arequipa ya se han inscrito 30 cooperativas a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y con ello evitarán pasar a la clandestinidad que podría generar el cierre de sus actividades.Se estima que en la Ciudad Blanca hay 70 de estas entidades, es decir que casi el 50% ya cumplió con este trámite, el resto todavía tiene plazo hasta 1 de abril.

Oscar Basso, superintendente adjunto de cooperativas, dijo que a nivel nacional 230 de las más de 700 que se estima que existen ya hicieron su registro.“El objetivo es comenzar el proceso de supervisión, saber cuantas de estas entidades hay en el país y las nuevas lo podrán hacer en un plazo de 20 días”, explicó.

Trámite. La inscripción se hace de manera virtual desde una computadora o un equipo celular y bastan los documentos de identidad de los representantes legales, gerentes así como integrantes del consejo de administración y vigilancia.

La información solicitada son tres cifras básicas financieras: el total de activos, de créditos y depósitos que la cooperativa mantiene.

Basso, comentó que los que no se registren no van a poder continuar operando y se verán obligados a cambiar su servicio a servicios, agrarios u otros, pero ya no de ahorros.“Con el registro la cooperativa ofrecerá mas servicios como tarjetas de créditos, trabajará con el Estado, también dará más garantías y habrá un fondo para enfrentar eventualidades y así los socios no pierdan sus ahorros”, dijo.

Finalmente dijo que la libre asociatividad ha permitido que algunos malos elementos hayan creado seudo cooperativas que han estado lavando dinero y ahora con esta inscripción habrá una supervisión permanente.

Las declaraciones las dió en el seminario taller de gobierno de cooperativas realizado ayer en el teatro Arequepay.