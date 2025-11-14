Richard Hernández, jefe del Cuerpo Médico del hospital Honorio Delgado Espinoza, indicó que el nosocomio está en una situación de crisis, porque tienen un embalse de 600 pacientes que esperan intervenciones quirúrgicas, como las de vesícula.

En traumatología, los pacientes esperan hasta dos meses para ser hospitalizados por la falta de camas, ya que se priorizan las emergencias. En ocasiones, esto obliga a suspender operaciones programadas para atender casos urgentes. Además, el hospital no cuenta con reactivos necesarios para las cirugías.

El gerente regional de Salud, Walther Oporto, admitió que el hospital no solo está en crisis, sino en una crónica, pero la superación sería de a poco. Sin embargo, contrariamente, hace unos días dijo que la situación había mejorado con el desembalse en las operaciones.

CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN OCUPADAS AL 99%

Según Hernández, la capacidad de hospitalización está en un 99% de uso, lo que viola las normativas, pues debería contar con el 20% de camas disponibles para emergencias, como el accidente ocurrido el martes en Ocoña.

“No entiendo cómo esa información no le llega al gerente Regional de Salud y hace declaraciones que no se ajustan a la realidad”, expresó Hernández.

Desde 2020, durante la pandemia, el Gobierno Regional de Arequipa destinó un presupuesto de 40 millones de soles para adquirir equipos médicos esenciales, incluidos microscopios para cirugías vasculares y equipos de laparoscopia. Sin embargo, cinco años después, estas compras todavía no se realizaron. El hospital aún carece de tomógrafos, de equipos laparoscópicos y, de los cuatro ascensores disponibles, solo funcionan dos, lo que obliga a los pacientes a formar colas.

Los médicos han solicitado la destitución de Oporto y del director del hospital, argumentando que en esta gestión no hubo mejoras considerables. Además, exigen presupuesto para la implementación de dos nuevas salas de operaciones de emergencia, ya que a la fecha solo hay una para pacientes que provienen de todo el sur del país.

Los pacientes trasladados del accidente en Ocoña fueron atendidos en los pasadizos del hospital

