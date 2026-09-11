El Centro de Salud de Cabanaconde y el Tramo II de la V Etapa de la carretera Viscachani-Caylloma se encuentran a la deriva, luego de que las empresas a cargo de su ejecución desistieran de continuar con los trabajos, dejando también deudas pendientes con proveedores y servidores, según informó ayer la consejera regional por Caylloma, Yesenia Choquehuanca.

La situación más preocupante corresponde al establecimiento de salud, que registra un avance físico del 92%. Sin embargo, la obra debió terminarse en enero de este año y a la fecha acumula 18 ampliaciones de plazo y 9 prestaciones adicionales aprobadas por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

“Lo preocupante es que solo tenemos tres meses para que termine esta gestión en el año y no podemos permitir que esta obra quede así”, señaló Choquehuanca. La consejera agregó que, hasta el momento, los equipos médicos destinados al centro de salud aún no fueron trasladados al lugar.

Asimismo, advirtió que, de no alcanzarse una conciliación con el Consorcio Inggemin, el proyecto enfrentaría un proceso arbitral que retrasaría aún más su entrega.

Choquehuanca también indicó que la contratista sustentó las ampliaciones de plazo con presuntas deficiencias del expediente técnico.

PROYECTO VIAL VISCACHANI -CAYLLOMA

En cuanto al proyecto vial de Viscachani-Caylloma, la consejera señaló que el Consorcio San Antonio no contaría con los recursos necesarios para continuar con la ejecución del tramo II, que hasta julio registraba un avance físico del 52,2 %. Este componente fue adjudicado en 2024 por un monto de S/ 20 millones 726 mil.

En este caso, las deudas con proveedores y trabajadores superarían el millón de soles, estimó Choquehuanca. También, informó que la Región comunicó la resolución del contrato a la contratista, por lo que la obra se concluiría bajo la modalidad de administración directa.