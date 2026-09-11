La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de Emape, continúa con las labores para retirar el agua acumulada y limpiar las zonas afectadas por los aniegos registrados en Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Los trabajos se extendieron durante la madrugada y todavía se mantienen en los puntos donde es necesario completar la evacuación y recuperar la transitabilidad.

En Villa María del Triunfo, uno de los sectores atendidos fue el bypass Pachacútec. Los equipos de Emape lograron retirar casi toda el agua acumulada mediante trabajos de succión y drenaje.

#AHORA | EMAPE continúa atendiendo las zonas afectadas por los aniegos registrados en Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, tras una jornada de trabajo que se extendió durante toda la madrugada. pic.twitter.com/PwDLNL32Gi — EMAPE - MuniLima (@EmapeMML) September 11, 2026





Trabajos en Villa María del Triunfo

Para acelerar la extracción del agua, Emape desplegó cuatro cisternas de succión con capacidades de 5000 y 9000 galones. Las unidades trabajaron de manera continua durante la madrugada para reducir la acumulación registrada en el bypass Pachacútec.

Las labores también buscan dejar nuevamente habilitadas las vías afectadas por el aniego. El personal y la maquinaria permanecen en el sector mientras se completan las tareas pendientes.

¿Cuál es la situación en Villa El Salvador?

En Villa El Salvador, los equipos realizaron trabajos de succión, barrido y retiro de residuos en los lugares donde se concentró el agua. La intervención cuenta además con el apoyo de Sedapal y de la municipalidad distrital.

Sedapal dispuso seis hidrojets para reforzar la evacuación de las aguas acumuladas. Emape sumó una cisterna de 5000 galones, mientras que la Municipalidad de Villa El Salvador incorporó cinco unidades de 9000 galones cada una.

Hasta el momento, no se han reportado personas afectadas o heridas como consecuencia de los aniegos. Tampoco se informaron daños en viviendas de las zonas intervenidas.

Los trabajos continuarán en ambos distritos hasta culminar con el retiro del agua y los residuos. Emape mantiene personal y maquinaria desplegados para completar la limpieza y recuperar la transitabilidad de las vías.