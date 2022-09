El regidor provincial Julio Bernal ha expuesto ser objeto de presiones para la aprobación de un cuestionado proyecto de ordenanza municipal que beneficiaria a malos conductores que tienen multas de tránsito muy graves con condonaciones de hasta el 97%.

“Las asociaciones de taxistas amenazan con hacer manifestaciones si no se aprueba tal y como está. Dicen que yo me opongo a la condonación, ¿Qué pasaría si yo dictamino a favor? La Contraloría me van a mandar a la cárcel”, manifestó el legislador.

CUESTIONADO PROYECTO DE ORDENANZA

Se trata del proyecto de norma beneficios para el cumplimiento de obligaciones no tributarias derivadas de sanciones administrativas de la Municipalidad Provincial de Arequipa, norma propuesta por la Gerencia de Transportes.

Documento de la comisión de transporte emitió sus conclusiones.

El proyecto fue expuesto al Pleno del Concejo Provincial el 16 de junio, sin embargo, recibió observaciones dado que se pretendía dar el beneficio a conductores con las papeletas más graves, como es la M01, conducir con presencia del alcohol o la M040, conducir con la licencia vencida; las cuales son sancionadas con una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) ascendiente a S/4 mil 600.

Es por ello, que se encargó a la Comisión de Transportes evaluar la propuesta y emitir un dictamen para nuevamente ser sometido al pleno.

Bernal, secretario de la comisión, elaboró el dictamen con conclusión desfavorable por serias advertencias. Entre las observaciones más controversiales están que la Gerencia de Transportes no ha notificado la resolución de sanciones que ya habrían prescrito con anterioridad al 30 de noviembre del 2017; hay 139 mil 227 desde mayo del 2019 hasta febrero de 2022, pendientes de emisión de informes finales de instrucción y la más delicada es que el Reglamento Nacional de Tránsito y el decreto supremo N°003-2014 prohíbe aplicar condonaciones a infracciones tipificadas como muy graves (ver dictamen).

También se recomienda retirar el N°8 del proyecto de ley por los motivos expuestos.

Para el regidor Jorge Condori queda claro que con el dictamen se debe dejar de insistir con esta norma, que recordó también fue propuesta en 2019.