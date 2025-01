El sector agrícola de la región se encuentra a la espera de un pronunciamiento del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) respecto a la ejecución de la represa Yanapuquio, debido a las reiteradas declaraciones de la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, donde aseguró que no se permitirá su ejecución si esta obra no beneficia a su región.

Frente a esta situación, el presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA), Adolfo de Córdova, consideró que es un buen momento para que el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, también se pronuncie públicamente sobre esta represa que beneficia directamente a los agricultores de la cuenca del río Tambo.

“Tiene que entender la autoridad de Moquegua que tenemos que cubrir las necesidades de esta cuenca tan importante como es la del Tambo. Creo que lo que el Ministerio de Agricultura lo que tiene que hacer es la represa tanto para Moquegua como para Arequipa, para no estar en este problema tan serio como el déficit hídrico”, refirió.

Durante una actividad realizada hace dos semanas en la región, Gilia Gutiérrez afirmó que “Yanapuquio no va, si no beneficia a Moquegua”. Estas no son las primeras declaraciones sobre este proyecto que tiene la autoridad de Moquegua, en una visita del titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero, a Moquegua, Gutiérrez exigió al Ejecutivo nacional que esta represa se comporta entre ambas regiones.

DESDE AGRICULTURA

Respecto a estas declaraciones, el gerente regional de Agricultura, Julio Herrera, expresó que se mandó documentación correspondiente al Midagri para ver el estado situacional de este proyecto, además de confirmar un viaje de Rohel Sánchez a Lima para abordar el tema, “el señor gobernador está viajando estos días a Lima para ver ese tema”, indicó.

Aunque evitó dar fechas sobre un pronunciamiento desde gobernación, el funcionario regional aseguró que este se dará a conocer a través del gobernador regional, “La opinión política nosotros lógicamente que el señor gobernador en su momento va a dar las indicaciones respetando lo que ya se tiene el agua para Tambo”, sostuvo.