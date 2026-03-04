La subgerente de Promoción Social, Alexandra Prado, informó ayer que siete menores extranjeros entre 2 y 11 años de edad fueron intervenidos el último fin de semana en la calle Tacna y Arica con la intersección con la avenida Salaverry, Cercado de Arequipa, ante la sospecha que realizaban trabajo infantil. Los niños de nacionalidad boliviana son nativos de la selva, cerca a la frontera con Paraguay. “Ellos no hablaban español, se consiguió un traductor”, señaló la funcionaria.

La intervención se realizó con apoyo de los efectivos policiales de la comisaría Palacio Vejo y la Fiscalía de Trata de Personas porque se acercaban a los automóviles para pedir dinero y vender caramelos.

Prado señaló que dos mujeres, que eran madres de los niños, se encontraban cerca. “Controlaban el trabajo que realizaban los pequeños”, informó.

Los vecinos de la zona reportaron a la Demuna de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) que los menores estaban en el lugar desde los primeros días de febrero.

En Migraciones informaron que los niños y las madres ingresaron al país burlando el control en la frontera. En el momento de la intervención señalaron que no tenían documentos. “En el proceso se identificó a cada uno de ellos. Las mujeres adultas hablaban castellano y se negaban a dar información”, dijo.

Una de las mujeres era mamá de tres niños y la otra de dos menores. Afirmaron que otros eran sobrinos, sin embargo no se pudo verificar.

ENVIADOS AL ALBERGUE

La Fiscalía de Trata de Personas comenzó con la investigación. “Reportamos como Demuna a la Unidad de Protección Especial (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) para que se inicie el procedimiento, están temporalmente albergados”, apuntó Prado.

Miraciones verá la posibilidad de ser extraditados a su país, en los dos pequeños se realizan las acciones para encontrar a los padres y retornen a su hogar..

La Demuna exhorta a los pobladores a reportar niños con sospecha de trabajo infantil en la Biblioteca Municipal para intervenir.

