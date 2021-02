El albergue de adultos mayores Ayllu Wasi que fue creado por el Gobierno Regional de Arequipa(GRA) corre el riesgo de cerrar por la falta de presupuesto para su mantenimiento.

Este espacio nació en plena pandemia el 2020 como una alternativa para dar cobijo a las personas que estaban en situación del abandono y vulnerabilidad; funciona en un local del Sub Cafae que fue cedido por el magisterio y a la fecha tienen 28 adultos mayores que reciben atención médica, alojamiento y alimentación.

QUIEREN PASARLO AL INABIF

“El presupuesto para el albergue es de 400 mil soles anuales y no contamos con esos fondos. La voluntad existe, pero sin dinero no hay como pagar al personal, ver los alimentos, pago de servicios, medicinas y demás. Incluso el Sub Cafae ahora nos quiere cobrar alquiler”, explicó la Gerente Regional de Desarrollo e Inclusión Social, Lizbet Philco .

Una de las medidas que ha tomado la gerencia para tratar de dar sostenimientos fue el recorte de personal, pero es una solución parcial por eso están haciendo las gestiones al Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) para que se hagan cargo de los 28 albergados.

La funcionaria recordó que el año pasado el GRA asumió los gastos, pero ahora es complicado poder destinar más de 30 mil soles mensuales porque todos los gastos ya están presupuestados para determinadas actividades, adquisiciones o pago de personal.