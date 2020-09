La alimentación es esencial para la recuperación del paciente COVID-19 y no solo se trata de consumir comida tres veces al día u optar por algún producto. La nutricionista Verónica Chávez sugiere el consumo de alimentos producidos en la naturaleza.

¿Cómo afecta la COVID-19 en la alimentación de un paciente? La enfermedad genera varias reacciones en el organismo, dependiendo de su proceso y de la comorbilidad que tenga el paciente, como hipertensión o diabetes, porque ellos son los más propensos a presentar mayores síntomas. La alimentación varía para los pacientes domiciliarios, postcovid o los que se encuentran con oxígeno.

¿Cómo debe ser la dieta de un paciente domiciliario? Debe mantener la hidratación basada en líquidos, mates de airampo, maíz morado, mate de orégano u otros. Otra forma de hidratarse es consumir frutas y verduras. El enfermo tiene problemas en la garganta para la deglución, por eso es preferible consumir alimentos en tipo puré o papilla. Si está en casa conectado a un balón de oxígeno es mejor darle los alimentos de fácil deglución en tipo puré, porque el oxígeno se le puede retirar por 30 minutos.

¿En qué alimentos se encuentran las proteínas que el cuerpo necesita? En productos ricos en proteínas de origen animal, como las carnes pero no en frituras, puede ser a la plancha, al horno o en la cocción a vapor. Y como no hace ejercicios, por el contrario, está en una situación sedentaria, pierde la masa muscular, por lo que necesita de fuentes de energía y lo encuentra en las legumbres, la papa, arroz, lenteja, yuca, camote o en los carbohidratos saludables, no en los simples, como las tortas, pasteles, pan. El paciente necesita grasa, pero grasas no saturadas, como los frutos secos, pasas, almendras, aceituna, palta. Es necesario evitar la comida chatarra.

¿Qué tipo de frutas y verduras son recomendables? Mientras más color tenga es mejor, porque aportan minerales y ayudan en la recuperación del sistema inmunológico. El brócoli, la acelga, zanahoria, camucamu, quiwi, naranja. Estos productos tienen las vitaminas que necesitan y son antioxidantes.

¿Hay algunos productos que se deban evitar? Los lácteos están poco recomendados, porque provocan flema en la garganta. Los primeros días retirar lácteos, luego ir incorporándolos progresivamente, pero deslactosados, sin grasa. Tratar de consumir alimentos que brinda la naturaleza y no lo que produce el hombre, cuidado con las sopas instantáneas, embutidos, jugos envasados, porque estos tienen endulzantes.

¿El consumo de mates de eucalipto, matico, kión, limón, ayudan a prevenir la enfermedad? Las hierbas, el ajo, la cebolla tienen efectos antibióticos, pero nada es bueno en exceso, lo ideal es consumir todo variado. Son apoyos de la medicina complementaria, pero no previenen, pueden ser complementarios al tratamiento. El coronavirus es un virus nuevo, no sabemos cuál es el tratamiento ni la medicina.

¿Qué problemas puede ocasionar el consumo excesivo? Gastritis, lesiones introintestinales, porque el limón tiene acidez. Ningún alimento de por sí cura una enfermedad. La dieta alimentaria es un consumo del conjunto de alimentos bien balanceados.

¿Cuál debe ser la dieta de un paciente que además de la COVID tiene otra patología como diabetes? La mayoría de los pacientes COVID con síntomas moderados son personas con patologías como diabetes, y ellos deben mantener la alimentación en dos puñados de verdura, un puñado de carne y un puñado de carbohidrato. La comida debe ser fraccionada en 6 veces por día y después de las 17:00 horas no debe consumirse harinas, solo pollo o pescado con ensaladas, una cena ligera.

30 minutos al día debe practicar ejercicio un paciente COVID en casa.