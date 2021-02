Las nuevas medidas dispuestas por el Gobierno para Arequipa, aplacaron los pedidos hechos por decenas de trabajadores de centros comerciales y galerías que exigían volver a operar.

Las restricciones flexibles del nivel muy alto (contagios), también beneficiaran a restaurantes y transportistas interprovinciales. Los aforos, aunque limitados, vuelven a dar luz verde a sus actividades desde el 1 al 14 de marzo.

Más no a todos los sectores les convienen estas modificaciones. Por ejemplo tragamonedas, cines, artes escénicas y gimnasios continuarán sin operar. En este último rubro, según sus representantes se reportaron cierres de unos 40 locales en la ciudad. Decenas de instructores, personal de seguridad y limpieza están desempleados. La población tampoco podrá acceder a las playas. El recorte en el horario de toque de queda, 21 a 4 horas, también permite que la población tenga mayor tiempo para

El presidente de la Cámara de Centro Comerciales de Arequipa, Eleazar Abarca, explicó que la suspensión de servicios este mes, pone en riesgo a decenas de galerías. “Solo un informe posterior mostrará los verdaderos estragos que causan medidas tan extremas para el sector comercial (…) estimamos que hay muchos en quiebra”, manifestó. Solo en la ciudad existen 120 centros comerciales y galerías donde laboran 15 mil empleados.

Por su parte, el representante de galerías de la calle San Juan de Dios, Héctor Guerra, vaticinó mejoría progresiva. “Tengamos en cuenta que no habrá una campaña escolar fuerte. Tampoco esperamos recuperar todo lo perdido en un par de meses (…) los comerciantes perseveramos”, dijo.

El alcalde de Arequipa Omar Candia aplaudió la decisión del Ejecutivo. Señaló que se necesitan medidas más ingeniosas que ayuden a que la actividad comercial conviva con la lucha contra el coronavirus.

Para el economista Patricio Quintanilla, la única solución en este contexto son las vacunas, pero ante un panorama incierto la única alternativa son justamente las restricciones. “Me sorprendió que el alcalde de una orden en contra de lo dispuesto por el Gobierno, me parece que las autoridades tienen que tener un elemento de juicio correcto (...) no se si los que dicen que no funcionan (las restricciones) es porque efectivamente es así, o porque afectan sus actividades comerciales. La salud siempre debe ir por delante”, criticó. Quintanilla analizó que si bien se beneficiaran a varios rubros, el control y fiscalización debe ser mayor. “No podemos volver a una situación extrema”, mencionó. Debido al periodo corto de restricción extrema, estima que el impacto económico no fue fuerte.