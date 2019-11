Alumnos de Orcopampa esperan mobiliario escolar desde hace 7 meses

Síguenos en Facebook

Quinientos cuarenta alumnos del nivel primario de la Institución Educativa 40324 José Miguel Morales Dasso de Orcopampa (Castilla) piden al Gobierno Regional de Arequipa que los apoye con la entrega de mobiliario escolar porque estudian en mesas y sillas deterioradas.

"Nosotros hemos hecho el pedido en abril del presente año, pero hasta el día de hoy (ayer) no llega ese apoyo, pero ahora vemos que no estamos en la lista. No es justo, mis alumnos son niños pobres que quieren estudiar y este es el colegio con mayor población estudiantil en Castilla", dijo Edwin Reyes Villalba director del plantel que se ubica a 10 horas de la ciudad de Arequipa.

Según informaron a Correo, necesitan 120 mesas y 240 sillas.

Sobre este asunto, el presidente de la Comisión de Educación del Consejo Regional, Miguel Guzmán, pidió al GRA tomarlos en cuenta, considerando que se trata de una zona donde la pobreza es apremiante. "Creo que en lugar de estar colocando estatuas en la Variante Uchumayo debería atenderse a estos niños que requieren el mobiliario", dijo.