Por una recomendación en Tiktok, sí, así como hoy en día todo pasa, encontré a esta banda ayacuchana que le apuestan por innovar desde la música, sin olvidar el pasado de sus orígenes, incluso rindiendo un buen tributo que moderniza el perenne sonido del rock a nuevas generaciones de compatriotas.

En su último álbum hay canciones con mezclas interesantes de jazz y psicodélia ¿Cuáles son sus referentes?

Particularmente, cada uno de los integrantes cuenta con influencias musicales radicalmente distintas como el city pop japonés, indie, rock progresivo argentino, neo soul, jazz contemporáneo, post rock, etc. No obstante, en el disco se aborda principalmente el rock progresivo, el art rock, el blues y la psicodelia; como un homenaje hacia la música anglo de los 60′s y 70′s. Más específicamente hay múltiples referencias e inspiraciones que parten de Pink Floyd, David Bowie, Rolling Stones, The Beatles, The Who, Aerosmith, Led Zeppelin y The Doors.

En la canción Masa ¿Hay referencias al poema de César Vallejo? ¿La literatura los inspira?

El título es un homenaje hacia él, además del concepto que encierra la canción: “La impotencia”. El no poder hacer nada frente a la normalización de muchos horrores y tragedias en nuestra sociedad, como la pobreza, el trabajo infantil, el analfabetismo, etc. En ese sentido, es como trasladar la idea del hombre que se muere físicamente y como al que muere en vida. Como el que no puedo escapar a su realidad, simplemente por el azar.

En Hanaq Pacha Ratukama, al final hay una voz de una mujer pidiendo el cuerpo de su hijo ¿Cúal fue el motivo?

Originalmente, la canción provenía de unos acordes en huayno compuestos por Leonardo. Pero más adelante, me avoqué a encaminar y relacionar la canción hacia una idea triste y trágica, dado el momento tenía por la cabeza unas anécdotas familiares que la tenía muy presente. Un tío mío fue torturado y casi asesinado durante el terrorismo, por una confusión en los nombres.

De la misma manera toda la familia de un primo mío fue asesinada mientras dormía por hacer una denuncia, solo mi primo sobrevivió porque estaba dentro de las sábanas y los atacantes no alcanzaron a verlo. Así, la intención era generar con la canción la sensación de melancolía, dolor y cólera al perder a un ser querido de golpe. He allí el audio de una mujer que no alcanzó a encontrar el cuerpo de su seguramente asesinado hijo. Así, la canción es un homenaje para todas esas víctimas. Cabe resaltar también el papel del personaje de Mamá Angélica en Ayacucho, una incansable madre y luchadora social en búsqueda de justicia por la desaparición de su hijo.

¿Por qué sienten que es momento de hablar de la violencia a través de la música?

Creo que la música es una forma de mostrar lo que nos importa, lo que pensamos. En ese sentido, no somos ajenos a lo que sucede, todo el caos político, la violencia continua en las protestas, la represión y asesinato. Y parece que los tiempos no cambian, parece que se repiten. Así, el disco es una forma de advertencia de un proceso cíclico que se está repitiendo. Y creo que es una forma de generar un poco de reflexión en la gente que nos alcance a oír. De por sí, el rock siempre se ha caracterizado por tener ese carácter de rebeldía. Y creo que hoy más que nunca se puede hacer presente como medio para alzar la voz en contra de lo que no es justo, en contra de lo que necesita cambiarse.