La gastronomía arequipeña será una de las protagonistas de las celebraciones por el 486 Aniversario de la fundación española de la ciudad. Entre el 25 y el 28 de julio, durante las Fiestas Patrias, se realizará el XIV Festival Gastronómico “Sabores de Arequipa”, mientras que el 2 de agosto tendrá lugar la segunda edición del Festival del Adobo Arequipeño, actividades que reunirán a decenas de expositores y picanterías tradicionales.

Según la Municipalidad Provincial de Arequipa, el festival gastronómico se desarrollará en la explanada del Palacio Metropolitano de Bellas Artes Mario Vargas Llosa, donde los asistentes encontrarán una amplia variedad de platos típicos de Arequipa y de otras regiones del país.

Además de la oferta culinaria, el evento contará con la participación de espectáculos artísticos y musicales dirigidos al público familiar, como parte del programa de actividades por el aniversario de la ciudad.

Las celebraciones continuarán el domingo 2 de agosto con el II Festival del Adobo Arequipeño, que se llevará a cabo desde las 7:00 de la mañana en la explanada del Parque Selva Alegre. Reconocidas picanterías ofrecerán el tradicional adobo arequipeño, considerado uno de los desayunos más representativos de la gastronomía local.

De acuerdo con la comuna provincial, ambos eventos forman parte del programa oficial por el aniversario de Arequipa y buscan promover la cocina tradicional, fortalecer las costumbres locales y atraer tanto a residentes como a visitantes durante las festividades.

FESTIVAL DEL ADOBO EN CAYMA

El mismo 2 de agosto, también se realizará el festival del adobo en el distrito de Cayma en la Plaza San Francisco por el Día Nacional del Adobo que se celebra el primer domingo de agosto.

Serán 26 representantes de la culinaria arequipeña que ofrecerán el tradicional plato desde las 7:00 horas con la animación de grupos musicales al ritmo de pampeñas. Yaravíes y el carnaval.