El tránsito continúa restringido este domingo 25 de octubre en la carretera Panamericana Sur, en el tramo Tanaka-Chala (Caravelí), debido a la arena acumulada en la calzada por los fuertes vientos. La situación viene afectando a decenas de conductores de carga pesada desde el último viernes.

Según informó Provías Nacional, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la situación se reportó entre los kilómetros 579+000 y 582+500, lo cual obstruye uno de los carriles, reduce la visibilidad y dificulta el paso vehicular.

Los conductores manifestaron que esperan hasta más de seis horas para continuar con su recorrido.

La congestión se extiende por varios kilómetros, pues “Conductores en ruta” comunicó que la fila de vehículos alcanza el peaje de Yauca, mientras camiones, buses y automóviles avanzan con extrema lentitud o permanecen detenidos a la espera de que se restablezca la circulación.

Arena acumulada en la Panamericana Sur en Arequipa deja varios vehículos varados por horas. Foto: Conductores en ruta.

Arena acumulada en la Panamericana Sur en Arequipa debido a fuertes vientos. Foto: MTC.

Arena acumulada en la Panamericana Sur en Arequipa debido a fuertes vientos. Foto: MTC.

LABORES

Frente a ello, el MTC señaló que las labores se desarrollan de manera permanente para mantener la vía transitable de manera restringida. Asimismo, recomendó a los usuarios respetar las indicaciones del personal desplegado en la zona y conducir con precaución.