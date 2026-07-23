Sin cuestionamientos ni debate, el Concejo Provincial de Arequipa autorizó por unanimidad el viaje de 11 regidores a la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia) para participar en la Cumbre de Microfinanzas para América Latina y el Caribe SUMMIC Cartagena 2026, que se realizará los días 28 y 29 de septiembre.

La participación de los concejales será financiada por la Caja Municipal de Arequipa, de la cual el municipio es accionista.

La autorización fue aprobada durante la sesión ordinaria del Concejo realizada la tarde de hoy miércoles, sin que ninguno de los integrantes del pleno planteara observaciones sobre el costo del viaje, la pertinencia de la comisión o los beneficios que esta representará para la ciudad.

Los regidores que viajarán son:

Diana Caracela Ramos Genaro Castro Figueroa Ezequiel Moisés Medina Lazo Michael Emiliano Arce Ale Susana Condori Huamaní, Rocío Mango Chipana Rolando Bedregal Sanz Ingrid Carpio Pérez Patricia Hidalgo Mamani Jherson Julián Chipana Apaza Carmen Valeria Zamata Leo

La cumbre reunirá a representantes del sistema microfinanciero de América Latina y el Caribe en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias. Entre los temas anunciados figuran el desarrollo e inclusión financiera, la situación de las microfinanzas en la región, la regulación del sector y la gobernanza corporativa.

Los concejales asistirán en su condición de representantes del accionariado de la Caja Municipal de Arequipa. De acuerdo con la información difundida por la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), la inscripción al evento tiene un costo de 885 dólares por participante, monto equivalente a cerca de 3 mil soles. A ello se suman los gastos por pasajes internacionales, hospedaje y alimentación, que también serán cubiertos.

En conjunto, solo el pago de las inscripciones supera los 9,700 dólares, equivalente a aproximadamente 33 mil soles, probableemnte con un pequeño descuernto por ser delegación, pero a ello se suman los gastos que demandarán como el vuelo, la estadía de la delegación en Colombia.

DESISTIMIENTO DE LA LICENCIA DE ROCÍO MANGO

En la misma sesión, previo a la aprobación del viaje, el Concejo aprobó el desistimiento de la licencia sin goce de haber que previamente había solicitado la regidora Rocío Mango para ausentarse del cargo entre el 4 de septiembre y el 4 de octubre, periodo en el que proyectaba participar en las elecciones regionales y municipales de 2026.

La concejal explicó que, por motivos administrativos e internos de su organización política, su candidatura finalmente no se concretó, por lo que la licencia dejó de tener sentido y pidió dejarla sin efecto.

Con esta decisión, Mango continuará ejerciendo sus funciones como regidora e integrará la delegación que viajará a Cartagena.

Cabe recordar que durante los primeros 3 años de esta gestión municipal, fue una de las concejales que más criticó los viajes oficiales de autoridades y funcionarios, cuestionando la utilidad y el gasto que representaban este tipo de comisiones. Incluso fue sancionada por 30 días, por supuestamente cuestionar y dañar la imagen de la municipalidad por estos viajes.

Ahora, con la licencia anulada y el viaje autorizado por el Concejo, formará parte de la delegación que asistirá al encuentro internacional de microfinanzas.