Un total de 14 agricultores fueron sancionados en Arequipa por incumplir las acciones obligatorias de control de la mosca de la fruta. Así lo informó el director ejecutivo de SENASA Arequipa, Waldo Cornejo Cáceres. La entidad también efectuó cerca de 800 actas de fiscalización en diferentes zonas productivas de la región.

Según explicó el funcionario, el Decreto Supremo 009-2000-AG establece que todos los productores deben participar en las campañas de control de esta plaga. Las multas por incumplimiento fluctúan entre una y tres UIT, mientras que las sanciones pueden llegar hasta 50 UIT cuando existe obstrucción a las labores de inspección.

Cornejo señaló que uno de los principales problemas se presenta en los frutales de traspatio ubicados en viviendas particulares. Muchas familias poseen higueras, guayabos o pacaes que no reciben manejo fitosanitario adecuado, permitiendo la reproducción de la mosca de la fruta y afectando a los cultivos cercanos.

Actualmente se busca mantener la sostenibilidad del control de la plaga en toda la costa e irrigaciones de Arequipa, como Majes y La Joya. La participación de los productores es fundamental para proteger cultivos.