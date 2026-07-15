Este miércoles 15 de julio, el Estadio de Atlanta será el escenario de una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026: Argentina vs. Inglaterra, Lionel Messi vs. Harry Kane. El ganador de este cruce entre ambas selecciones se enfrentará a España por la final del Mundial 2026.

El compromiso no solo será transmitido online gratis por DSports y DGO, sino también por canales como TV Pública, Telefe y América TV. Además, el compromiso se jugará a las 2:00 p.m. (hora peruana). El árbitro del partido será el estadounidense Ismail Elfath.

MINUTO A MINUTO

42′ Primera tarjeta amarilla para Argentina, en Lisandro Martínez.

37′ Primera tarjeta amarilla para Inglaterra sobre Elliot Anderson.

33′ Oportunidad para John Stones, pero remata y se va afuera.

29′ Lateral para Inglaterra.

23′ Tiro de esquina para Argentina. Lo tira Lionel Messi.

22′ Acciones detenidas por falta a Alexis Mac Allister.

21′ Saque lateral para Argentina.

20′ Gran despeje de Elliot Anderson.

19′ Saque de banda para Inglaterra.

16′ Saque de banda para Argentina.

13′ Posición adelantada de Giuliano Simeone. Argentina.

8′ Marc Gupehi le comete falta a Julián Álvarez.

7′ Tiro de esquina para Inglaterra

3′ Acciones detenidas por falta de Enzo Fernández sobre Elliot Anderson.

Arranca el partido.

ONCE OFICIAL

ARGENTINA: Lionel Messi, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Nahuel Molina y Emiliano Martínez.

INGLATERRA: Harry Kane, Anthony Gordon, Jude Bellingham, Morgan Rogers, Elliot Anderson, Declan Rice, Djed Spence, Marc Guéhi, John Stones, Reece James y Jordan Pickford.

¿CÓMO LLEGAN ARGENTINA E INGLATERRA?

El cuadro albiceleste llega a esta semifinal tras eliminar por 3-1 a Suiza en un partido que se decidió recién en el tiempo suplementario. Lionel Messi lleva ocho goles y pelea por la Bota de Oro del que será su último mundial.

Por su parte, el cuadro de Los Tres Leones dejó en el camino a Noruega por 2-1, también en la prórroga. Harry Kane está en un nivel superlativo y suma 6 goles, misma cifra que su compañero Jude Bellingham.

El vencedor jugará la final frente a España (que venció Francia), este domingo 19 de julio, en Nueva Jersey. Mientras que el perdedor se medirá ante Francia por el tercer puesto.