Los 15 candidatos al Gobierno Regional de Arequipa participarán este lunes 14 de setiembre en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas y responder a sus contendores.

El encuentro se realizará desde las 4:00 de la tarde, en el auditorio de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), y tendrá una duración aproximada de cuatro horas.

Según Álvaro Carrasco, responsable del JNE en Arequipa, todos los candidatos inscritos fueron invitados. La metodología fue definida el pasado 7 de setiembre durante una reunión con los representantes de las agrupaciones políticas.

El debate estará dividido en cuatro bloques. En el primero, cada candidato tendrá una participación individual para exponer sus propuestas. En el segundo se realizarán preguntas entre los postulantes, de acuerdo con las duplas que fueron sorteadas. Una de las intervenciones contará con tres candidatos.

En esta parte, los postulantes podrán explicar sus propuestas y el candidato contrario tendrá hasta dos oportunidades para formular preguntas, que deberán ser respondidas por el participante.

El tercer bloque estará dedicado a las preguntas de la ciudadanía. Para ello, el JNE realizó previamente una convocatoria para que los ciudadanos envíen sus interrogantes, que serán planteadas a los candidatos durante el debate.

Finalmente, cada postulante tendrá un espacio para brindar su mensaje de cierre.

Carrasco explicó que esta misma metodología se aplicará en los 25 debates organizados por el JNE a nivel nacional. Cada postulante podrá acudir acompañado únicamente por dos asesores.

Entre las reglas establecidas está que los postulantes sustenten sus propuestas en lo que han planteado en sus respectivos planes de gobierno y respeten los compromisos asumidos en el Pacto Ético Electoral. No estarán permitidas las agresiones verbales ni físicas.

El debate no tendrá público presente en el auditorio, pero será transmitido a través de diferentes medios de comunicación y plataformas digitales para que los ciudadanos puedan seguir las intervenciones de los candidatos.