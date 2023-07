Unas 170 familias que durante los últimos años migraron hacia la provincia de Caravelí en busca de nuevas oportunidades laborales, viven en las calles y plazas del distrito de Caravelí, al no tener una vivienda donde poder instalarse.

Alvaro Coila Caira, representante de los desposeídos sostuvo que desde el inicio de la gestión del alcalde provincial de Caravelí, Roberto Soto Riveros, presentaron varias solicitudes para poder obtener terrenos donde construir sus viviendas pero tras las reuniones que tuvieron con representantes de la municipalidad sin respuesta concreta para su pedido, procedieron a ocupar terrenos eriazos ubicados en el asentamiento humano Isidoro Berrocal Coronado.

DESALOJO. Esto motivó la reacción de la municipalidad que a través de la procuraduría realizó a hace unos días el desalojo de dichas familias que se habían asentado en una extensión de 12 mil metros cuadrados y según las declaraciones del alcalde en redes sociales, algunos de ellos ocuparon parte de cauce de una torrentera. para dicho procedimiento, se movilizó a 300 efectivos policiales.

”Sabemos cuando determinadas personas se camuflan para hacer invasiones de terrenos”, dijo tras participar del desalojo que fue de forma pacífica. Desde entonces las familias que fueron retiradas pasan los días y las noches en calles y las plazas. Los terrenos que habían ocupado están destinados para un proyecto de vivienda municipal.

“Nosotros no somos traficantes y el día que se hizo el desalojo nos retiramos de manera pacifica porque nos instalamos temporalmente. no pretendemos quedarnos de ese modo, lo que pedimos a la municipalidad es que nos venda un terreno para poder construir nuestras viviendas, no tenemos dónde ir”, dijo el representantes de las familias tras señalar que permanecerán en las calles a la espera de una respuestas del alcalde.

