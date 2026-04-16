Un total de 2 mil 577 profesionales de la salud participarán este domingo 19 de abril en el examen del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS) 2026-I, proceso clave para acceder a plazas en las zonas rurales y urbano-marginales de la región Arequipa.

La evaluación será en la Universidad Católica de Santa María. El ingreso será por el pasaje San Juan, entre las 07:00 y 09:30 horas. Los participantes solo ingresarán con el DNI o carné de extranjería, además de llevar lápiz 2B, borrador y tajador. Está prohibido ingresar con celulares, relojes, mochilas, libros, alimentos u otros objetos.

La prueba durará dos horas, de 11:00 a 13:00 horas. Cualquier intento de plagio u otra conducta indebida será sancionado con la eliminación inmediata del proceso.

En esta convocatoria participan profesionales de 12 carreras, entre ellas medicina, enfermería, obstetricia, odontología, psicología, farmacia, nutrición y tecnología médica en diversas especialidades.

Según la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, no se permitirá el ingreso de menores de edad ni de acompañantes al local de evaluación, como parte de las medidas de seguridad.

El SERUMS es un requisito para ejercer en el sistema público de salud y permite cubrir la demanda de atención en las zonas más alejadas de la región. Aunque las plazas exactas aún se desconocen, por ser un proceso posterior, usualmente oscilan en un promedio de 250 vacantes.