Aproximadamente 30 mil pobladores de Arequipa son los potenciales beneficiados del proyecto de ley anunciado por el presidente Martín Vizcarra para la formalización de propiedades en el país por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).

El número corresponde a las solicitudes ingresadas a la subgerencia de Asentamientos Humanos de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), hasta el momento. Las mismas fueron observadas por la entidad al exceder el tiempo máximo que establece Ley 28687, que permite la titulación a predios municipales invadidos desde el 1 de enero de 2005 al 24 de noviembre de 2010.

“Fueron recepcionadas pero no continuaron las siguientes etapas debido a que excedían el tiempo valido hasta por 3 y 4 años”, sostuvo el titular de la subgerencia, Gelberth Begazo.

Estas personas pertenecen a Cerro Colorado, Yarabamba y Mollebaya.

Para la abogada especializada en derecho notarial y registral, Luz Pérez Vilcapaza, con la aprobación del proyecto de ley, este grupo de personas pueden optar por realizar los tramites de obtención de título de propiedad por medio de Cofopri.

Gobierno planteará extender plazo para formalizar propiedades

Actualmente, Cofopri al momento de entregar títulos pueden formalizar propiedades del Estado ocupadas informalmente hasta el 24 de noviembre de 2010 a través del Programa de Adjudicación de Lotes (PAL). Por esto, la propuesta del Gobierno planteará extender el citado plazo hasta el 12 de julio del 2014.

Adicional a ello, planteará nuevas exigencias, como: que predio a entregar sea el primero y único, es decir que las personas no tengan otro predio del Estado ocupado. Se vendería el predio a S/ 1 el metro cuadrado, los beneficiarios no podrán vender el predio por un período de 5 años, porque si lo hacen se les cobrará el precio del valor arancelario, explicó el director ejecutivo de Cofopri, César Figueredo. Esto con el fin de no fomentar las invasiones en terrenos del Estado