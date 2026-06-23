La carrera electoral rumbo a las elecciones municipales de 2026, también se disputa en las provincias con mayores niveles de pobreza de Arequipa. Un total de 31 candidatos aspiran a las alcaldías de La Unión, Castilla, Condesuyos y Caylloma, jurisdicciones que encabezan los índices de pobreza monetaria en la región de acuerdo con el Mapa de Pobreza 2018 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

CANDIDATOS POR LA UNIÓN

La Unión es la provincia con la situación más crítica. Según el INEI, el 52.3% de su población vive en condición de pobreza. En esta jurisdicción competirán ocho candidatos por la alcaldía provincial: Cosme Ranier Mejía Espinal, Danny Kid Mogrovejo Postigo, Manuel Enrique Aragón Vilcas, Etner Mota Loaiza, Antonio Dionicio Castro Flores, Miguel Sebastián Guzmán Hinojosa, Ana Lucía Estefani Cardoza Silva y Rodolfo Justiniano Sanabria Hinojosa.

En esta localidad destaca la participación de Nilo Herrera Llacma, regidor distrital de Toro, quien busca ser regidor provincial en la lista de Podemos Perú. Además, una particularidad de la campaña es que la lista de Pueblo Consciente para la municipalidad provincial está integrada por candidatos que no nacieron en La Unión.

CANDIDATOS POR CASTILLA

Castilla ocupa el segundo lugar entre las provincias con mayor pobreza monetaria de Arequipa, con una incidencia de 40%. En esta provincia se han inscrito ocho postulantes para la alcaldía provincial: Yeymi Natali Perea Mollo, Ebony Estefani Llerena Tapia, Héctor Raúl Cáceres Muñoz, Luis Miguel Cateriano Wendorff, Robinson Orlando Huaco Moreno, César Marcelo Díaz Gamero, Christian Robert Fernández Julca y Antonio Manuel Quispe Yauri.

La contienda en Castilla tendrá una fuerte presencia de autoridades en ejercicio. Christian Robert Fernández Julca, actual alcalde de Tipán, busca llegar a la alcaldía provincial por Renovación Popular. También postulan los actuales regidores provinciales Antonio Manuel Quispe Yauri, por Progresemos, y Ebony Estefani Llerena Tapia, por Arequipa, Tradición y Futuro.

CANDIDATOS POR CONDESUYOS

Condesuyos registra una incidencia de pobreza de 39.5%, ubicándose como la tercera provincia más pobre de Arequipa. Allí competirán Luis Antonio Gonzales Supa, Guillermo Víctor Lazo Manrique, Ronal Marcos Medina Tejada, James Casquino Escobar, Tomás Wuile Ayñayanque Rosas y Miguel Ángel Manchego Llerena.

En esta provincia sobresalen dos alcaldes distritales que buscan ascender al concejo provincial. Se trata de Ronal Marcos Medina Tejada, actual alcalde de Río Grande, y James Casquino Escobar, alcalde de Yanaquihua. A ellos se suma Luis Antonio Gonzales Supa, actual regidor provincial de Condesuyos y candidato de Arequipa, Tradición y Futuro.

CANDIDATOS POR CAYLLOMA

Caylloma completa el grupo de provincias con mayores niveles de pobreza de la región. Según el INEI, el 32.8% de su población se encuentra en situación de pobreza. Nueve candidatos disputarán la alcaldía provincial.

En las listas para el concejo provincial también figuran autoridades en ejercicio, entre ellas el alcalde de Huambo, Calio Tomás Huaira Collandres; el alcalde del centro poblado de Challhuanca, Edgar Zandy Taco Choquehuayta; la regidora de Caylloma, Yanet Ccama Ccalla; el regidor de Huanca, Giancarlo Luis Motta Begazo; la regidora de Ichupampa, Reyna Marta Condori Tejada; la regidora de Cabanaconde, Rosmery Falcón Vera; y la regidora de Majes, Rosario del Carmen Ticona Cruz. Todos ellos buscan ser regidores provinciales.

Entre los postulantes también destaca Jenniffer Maritza Neira Gonzales, candidata de Alianza para el Progreso y esposa del exgobernador regional Elmer Cáceres Llica.

POSTULANTES POR CASTILLA

1.Yeymi Natali Perea Mollo

2.Ebony Estefani Llerena Tapia

3.Héctor Raúl Cáceres Muñoz

4.Luis Miguel Cateriano Wendorff

5.Robinson Orlando Huaco Moreno

6.César Marcelo Díaz Gamero

7.Christian Robert Fernández Julca

8.Antonio Manuel Quispe Yauri

POSTULANTES POR CAYLLOMA

1.Rómulo Braulio Andrés Tinta Cáceres

2.Nelson Estanislao Maque Alfaro

3.Guillermo Román Cueva Espinel

4.Herbert Oswaldo Claverías Vargas

5.Raúl Melitón Mamani Picha

6.Jenniffer Maritza Neira Gonzales

7.Silverio Florencio Oporto Oporto

8.Cristhian Víctor Panta Mamani

9.Julio César Calsina Ortiz

POSTULANTES POR CONDESUYOS

1.Luis Antonio Gonzales Supa

2.Guillermo Víctor Lazo Manrique

3.Ronal Marcos Medina Tejada

4.James Casquino Escobar

5.Tomás Wuile Ayñayanque Rosas

6.Miguel Ángel Manchego Llerena

POSTULANTES POR LA UNIÓN

1.Cosme Ranier Mejía Espinal

2.Danny Kid Mogrovejo Postigo

3.Manuel Enrique Aragón Vilcas

4.Etner Mota Loaiza

5.Antonio Dionicio Castro Flores

6.Miguel Sebastián Guzmán Hinojosa

7.Ana Lucía Estefani Cardoza Silva

8.Rodolfo Justiniano Sanabria Hinojosa