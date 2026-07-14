Jorge Nieto, excandidato presidencial, informó que en su encuentro con la presidenta electa Keiko Fujimori propuso analizar alternativas legales para la eventual liberación del expresidente Pedro Castillo, al considerar que esta medida podría contribuir a disminuir la polarización política.

Ante los medios de comunicación, Nieto indicó que su planteamiento se enmarca en una estrategia de reconciliación nacional.

“Le he sugerido que considere las rutas para la libertad del presidente Castillo, buscando que el país encuentre un espacio de descompresión y de despolarización”, expresó.

Sin embargo, sostuvo que cualquier decisión deberá adoptarse en estricto respeto del Estado de derecho y la Constitución. “Le he sugerido que considere las rutas para que eso sea dentro del marco del Estado de derecho y de la Constitución”, agregó.

Nieto informó, además, que otro de los principales temas abordados durante la reunión fue la preparación del país ante un eventual fenómeno de El Niño Costero.

Asimismo, comentó que advirtió a la presidenta electa sobre el estado de algunas obras de prevención y señaló que recibió reportes acerca de la presunta desactivación de mallas dinámicas en quebradas de Chaclacayo, Chosica y Santa Eulalia. “Si eso es así, sería un gravísimo error”, afirmó.

El excandidato destacó que las mallas dinámicas ayudaron a reducir de manera considerable los daños ocasionados por los huaicos durante el fenómeno de El Niño de 2017, al retener rocas, troncos y otros materiales de gran tamaño antes de que alcanzaran áreas pobladas. Asimismo, planteó fortalecer el despliegue preventivo de maquinaria pesada en las zonas más vulnerables.

Respecto a un posible pedido de facultades legislativas que impulsaría el próximo Gobierno, Nieto indicó que los congresistas de Buen Gobierno analizarán cada iniciativa de manera individual antes de fijar una posición.

“Todo aquello que sea necesario para enfrentar los problemas del país lo apoyaremos sin reservas. Lo que consideremos inconveniente, lo rechazaremos”, sostuvo.

Finalmente, Jorge Nieto reiteró que Buen Gobierno no formará parte del próximo gabinete ministerial. No obstante, aseguró que su agrupación está dispuesta a brindar asesoría al Gobierno cuando lo considere necesario. “El Perú está por delante de todo”, concluyó.

#EnVivo



Jorge Nieto tras reunión con Keiko Fujimori: Si la posibilidad planteada de revisar la situación legal de Pedro Castillo está colocada en el marco de una política simbólica de reconciliación y acercamiento del país, entonces no es una tarea que le competa a este… pic.twitter.com/ODQMvCIyMA — Canal N (@canalN_) July 14, 2026