La Tercera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro realizó este martes una diligencia de inspección en la sede central del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), ubicada en el distrito de San Isidro, tras la difusión de un informe que alerta sobre presuntas deficiencias estructurales y un eventual riesgo de colapso del inmueble.

La intervención fue informada por el Ministerio Público a través de sus redes sociales.

🚨 #LoÚltimo | Tercera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro realiza diligencia de inspección en la sede central del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), ubicada en San Isidro, ante la difusión de un informe que alerta presuntas… pic.twitter.com/SRdhwNOapD — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 14, 2026

Buscan prevenir posibles delitos

La diligencia es liderada por el fiscal provincial Óscar Díaz Alegre y tiene como finalidad prevenir la comisión de delitos como homicidio culposo, lesiones culposas, omisión de funciones y estragos especiales.

Como parte de las acciones, el equipo fiscal verifica el estado actual del edificio, las condiciones de seguridad de la infraestructura y la documentación técnica relacionada con el inmueble.

Participan entidades especializadas

El Ministerio Público informó que la inspección se desarrolla con el apoyo de instituciones competentes en gestión del riesgo de desastres, fiscalización, desarrollo urbano y defensa civil.

El objetivo es identificar posibles factores de riesgo y promover la adopción de las medidas preventivas que correspondan para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios del edificio.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre los resultados de la diligencia ni sobre la adopción de medidas adicionales.