El exmandatario Alejandro Toledo solicitó el derecho de gracia presidencial con el propósito de obtener su salida del penal de Barbadillo, donde cumple prisión efectiva.

Su abogado, Carlos Torres Caro, presentó el expediente a la Comisión de Gracias Presidenciales y lo dirigió al jefe de Estado, José María Balcázar, para que evalúe el beneficio con carácter prioritario por razones humanitarias.

“Ha dicho usted (Balcázar) que invoca a los abogados que presenten. Pues bien, aquí estamos presentando oficialmente (...) porque usted es el presidente de la República, para que se sirva admitir la solicitud tomando en consideración, en este caso específico ,la de manera prioritaria por la edad y la relevante dimensión humanitaria que tiene Alejandro Toledo con sus patologías médicas acreditadas”, declaró a RPP Noticias.

Torres Caro respaldó su solicitud con documentos relacionados con la edad de su patrocinado, estado de salud y situación procesal.

“Tengo 81 años. Mi salud se ha deteriorado gravemente en prisión. Los médicos me han advertido que un infarto o un derrame pueden ocurrir en cualquier momento”, reza su pronunciamiento.

Poder

Torres indicó que Toledo suscribió una nueva autorización para formalizar el pedido mediante una declaración escrita, en la que le encarga gestionar el derecho de gracia presidencial.

“Doy mi conformidad y pido su urgente ayuda, Dr. Torres Caro. Dado la crítica situación de mi salud, por humanidad, se lo pido por favor”, escribió el exmandatario.

El letrado subrayó que el proceso excede el doble del plazo legal establecido, que su patrocinado carece de antecedentes penales y que no existe riesgo procesal ni social. “No vivamos de odios, no vivamos de confrontaciones”, respondió a las críticas por la solicitud.