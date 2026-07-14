El presidente José María Balcázar afirmó que el pedido de indulto a favor del exmandatario Pedro Castillo continúa en evaluación en el Ministerio de Justicia, y precisó que, a la fecha, no existe una decisión adoptada por el Ejecutivo.

“Está todavía en trámite. Está en (el Ministerio de) Justicia todavía”, declaró a la prensa durante una actividad oficial en Arequipa.

Balcázar añadió que cualquier eventual indulto requiere un pedido expreso y debidamente fundamentado del exmandatario para que pueda ser evaluado. Aunque, días antes, indicó que el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas lo favorecería.