El Segundo Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite la demanda de hábeas corpus interpuesta por Walter Ayala, exministro de Defensa, a favor del expresidente golpista Pedro Castillo Terrones.

La demanda está dirigida al presidente José María Balcázar Zelada y al titular de Justicia, Luis Jiménez Borra, así como al juez Juan Checkley Soria, quien dictó los 18 meses de prisión preventiva a Castillo por la presunta comisión del delito de rebelión y conspiración.

Según el documento, también figuran el presidente del Congreso, jueces de la Sala Penal Permanente y el fiscal de la nación, pero sin especificar nombres.

El juzgado ordenó correr traslado a las procuradurías involucradas, que deberán presentar sus descargos.