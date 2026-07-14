El Congreso Bicameral para el periodo legislativo 2026-2031, integrado por 130 diputados y 60 senadores, instalará este 15 de julio su Junta Preparatoria, órgano temporal encargado de conducir la transición hacia el nuevo Parlamento que reemplazará al Congreso unicameral luego de 33 años.

Durante su funcionamiento, la Junta Preparatoria organizará los actos previos a la instalación oficial del Congreso Bicameral y convocará a la elección de los presidentes y de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados.

¿Quiénes integran la Junta Preparatoria?

La Junta Preparatoria estará conformada por cinco parlamentarios elegidos conforme a los criterios establecidos para la instalación del nuevo Congreso:

Presidente: Miguel Ángel Torres, senador electo por Fuerza Popular, bancada con mayor representación parlamentaria.

Miguel Ángel Torres, senador electo por Fuerza Popular, bancada con mayor representación parlamentaria. Vicepresidenta: Cecilia Isabel Chacón de Vettori, diputada electa por Fuerza Popular.

Cecilia Isabel Chacón de Vettori, diputada electa por Fuerza Popular. Segundo secretario: Luis Eliseo Quispe Candia, diputado del Partido del Buen Gobierno, por ser el parlamentario de mayor edad.

Luis Eliseo Quispe Candia, diputado del Partido del Buen Gobierno, por ser el parlamentario de mayor edad. Tercer secretario: Alejandro Muñante, senador de Renovación Popular, por ser el senador de menor edad.

Alejandro Muñante, senador de Renovación Popular, por ser el senador de menor edad. Cuarta secretaria: Romina Alejandra Uribe Sáenz, diputada del Partido del Buen Gobierno, por ser la diputada de menor edad.

Cronograma para elegir a las autoridades del Parlamento

Como parte de sus funciones, la Junta Preparatoria convocará a la elección de las mesas directivas de ambas cámaras.

Las bancadas parlamentarias podrán presentar sus listas de candidatos ante la Oficialía Mayor hasta el 25 de julio, mientras que la elección de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados deberá realizarse, como plazo máximo, el 26 de julio.

Los titulares elegidos asumirán formalmente sus cargos durante la sesión de instalación del nuevo Congreso Bicameral, prevista para el 27 de julio, fecha en la que también se iniciará la primera legislatura ordinaria del periodo parlamentario 2026-2027, que se extenderá hasta el 15 de diciembre.

Congreso recibirá el juramento presidencial el 28 de julio

Durante la sesión del 27 de julio también se convocará a la sesión solemne del 28 de julio, cuando Keiko Fujimori Higuchi jurará como presidenta constitucional de la República para el periodo 2026-2031.

La ceremonia se realizará ante el presidente del Congreso Bicameral, cargo que deberá ser ocupado por un senador. Posteriormente, la mandataria ofrecerá su mensaje a la Nación y al Parlamento, en el que expondrá la situación del país y las principales medidas, reformas e iniciativas que propondrá al Poder Legislativo.

¿Cuál es la función de la Junta Preparatoria?

La Junta Preparatoria es el órgano encargado de garantizar una transición ordenada entre el Congreso saliente y el Parlamento entrante.

Entre sus principales funciones se encuentran organizar la elección de las nuevas autoridades parlamentarias, conducir los actos previos a la instalación oficial del Congreso Bicameral y asegurar la continuidad institucional, evitando vacíos de poder durante el cambio de legislatura.