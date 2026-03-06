La Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) reportó, hasta el 3 de marzo, la afectación de 335 colegios por lluvias en toda la región, la mayoría perteneciente al ámbito de la Ugel Arequipa Norte con 148 instituciones educativas con afectaciones que van desde leves hasta graves.

El reporte fue brindado por el gerente regional de Educación, Marco Choque, durante la presentación hecha por cada una de las gerencias ante la Plataforma de Defensa Civil Regional. En este se detalló que son 104 las instituciones educativas las que requieren un trabajo de reconstrucción.

Pese a que es la Ugel Arequipa Norte la que tiene la mayor cantidad de colegios afectados por las lluvias, son 33 los locales educativos de la Ugel Arequipa Sur los que requieren una reconstrucción.

COLEGIOS SIN INTERVENCIÓN

Uno de los casos más preocupantes es el de la I.E. 40616 Casimiro Cuadros del distrito de Cayma, el cual presenta hundimientos, pese a que se trata de una infraestructura entregada hace solo 3 años, hecho que motivó que la GREA iniciara la gestión para la entrega de 100 módulos por parte del Ministerio de Educación para los colegios más afectados, no obstante, esta aún no tiene fecha para ser concretada.

Por parte de la Ugel Arequipa Sur se encuentra la I.E. 40010 Julio C. Tello del distrito de Paucarpata, donde el director Gino García lamentó que el plantel lleva 3 años exigiendo que las autoridades intervengan el techo, además de la reposición de la malla protectora del sol, para reducir la radiación. Ahora último se sumó el colapso de los servicios higiénicos de los dos niveles.

Cabe precisar que, según el cuadro de necesidades presentado por la GREA, se requiere al menos de S/ 12,6 millones para la adquisición de 140 módulos prefabricados para ambientes inhabitables o con clases suspendidas.

El 2 de marzo estaba programado el reinicio de clases en los colegios particulares, sin embargo, la GREA dispuso la suspensión por 1 semana.

