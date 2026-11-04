Al menos 50 viviendas de las urbanizaciones San Agustín y Buena Vista, así como de la Cooperativa de Abogados, en el distrito de Yanahuara, resultaron afectadas por el desborde de agua que recorrió la torrentera Chullo durante la madrugada de ayer. La emergencia inundó calles, colapsó los drenajes pluviales y generó preocupación entre los vecinos.

El alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, atribuyó lo ocurrido a los trabajos de canalización que ejecuta la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en la quebrada Chullo. Según indicó, el Consorcio Quebrada Chullo habría desviado temporalmente el caudal hacia la vía pública mediante un canal provisional y tuberías que no soportaron el volumen de agua.

DESCARGA DE AGUA

La autoridad también señaló que Sedapar realizó descargas de agua como parte de la limpieza y mantenimiento de sus reservorios. Aunque la empresa habría reportado una liberación de 250 litros por segundo, Bolliger consideró que el volumen fue mayor, ya que superó las medidas de contingencia instaladas por la contratista. Por ello, exigió la colocación de tuberías de mayor diámetro mientras continúan las obras.

Por su parte, el alcalde de Cerro Colorado, Manuel Vera, rechazó los cuestionamientos y sostuvo que la inundación fue provocada por el agua proveniente de los trabajos de mantenimiento de los reservorios de Sedapar. Explicó que las descargas ingresaron a la quebrada y afectaron las obras de canalización en ejecución. Asimismo, negó que su comuna haya desviado deliberadamente el caudal hacia Yanahuara.

Tras la emergencia, la fiscal de prevención del delito, Ana Cecilia Cordero, informó que se realizó una reunión con representantes de ambos municipios y de la empresa contratista para establecer compromisos. Entre los acuerdos se dispuso la limpieza de calles y viviendas afectadas, el retiro de sedimentos acumulados y la adopción de medidas técnicas para prevenir nuevos desbordes ante eventuales descargas de agua.

Bolliger advirtió que el incidente debe servir de alerta ante posibles emergencias durante la temporada de lluvias. Sostuvo que las obras de contención, los puentes y los sistemas de drenaje deben ejecutarse de manera adecuada para evitar que se repita una inundación.