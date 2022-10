Más de 500 alumnos de la Institución Educativa N°40705 Peruarbo, en el distrito de Cerro Colorado, llevan esperando la reconstrucción de su plantel desde el inicio del año escolar. Ayer, varios padres de familia afirmaron que existe una paralización de los trabajos desde el 5 de octubre y con esto, las obras demorarían aún más, obligando a los escolares a llevar sus lecciones en ambientes inadecuados.

Según los representantes del comité de obra, los trabajos se han venido retrasando debido a que algunas observaciones, como la seguridad de los obreros, no han sido levantadas por el consorcio Cerro Colorado y la municipalidad distrital no habría pagado las tres valorizaciones correspondientes, perjudicando a los alumnos del nivel inicial, primaria y secundaria, quienes deben estudiar en aulas prefabricadas, instaladas en el estadio Teófilo Cubillas.

Según el secretario de defensa del sindicato de Construcción Civil, Néstor Quispe, la responsabilidad recae en ambas instituciones, quienes no ponen de su parte para avanzar los trabajos, pese a que inició a finales del año 2021, paralizaron 5 meses, retomaron los trabajos en el mes de junio y volvieron a suspender.

“Lamentablemente, esto es perjudicial no solo para nosotros los obreros, sino también para los alumnos, porque se viene la temporada de lluvias en enero o febrero y si es torrencial, no se va a avanzar nada. Tanto la municipalidad como el consorcio tienen la responsabilidad y hasta ahora no hay solución, a los trabajadores les debe de 25 días y no les pagan, es un cierre de trabajo total”, dijo Néstor Quispe.

Como se recuerda, en diciembre de 2021, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) transfirió S/ 8.4 millones para la obra y estaba programado terminar en octubre, luego con esta segunda paralización y con un avance del 35% se prevé terminar en diciembre, no obstante, si no hay acciones de la nueva gestión, las aulas no estarían listas para el nuevo año escolar.

Puedes ver: Policía encuentra a dos menores desaparecidas la noche del miércoles en la Plaza de Armas de Arequipa