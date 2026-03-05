El Gobierno autorizó la ejecución de siete intervenciones de emergencia para la construcción y reforzamiento de las defensas ribereñas en el distrito de Corire, provincia de Castilla, con una inversión total de 8 millones 700 mil soles, con el objetivo de prevenir desbordes y proteger zonas agrícolas.

La medida fue aprobada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, luego que la Municipalidad presentó el sustento técnico para declarar la emergencia y ejecutar trabajos preventivos que reduzcan posibles daños en viviendas y áreas de cultivo.

La decisión se concretó tras una reunión de coordinación realizada en las instalaciones del Gobierno Regional de Arequipa, donde participaron autoridades regionales, funcionarios técnicos y representantes del sector Agricultura.

Las obras serán ejecutadas por el Programa Subsectorial de Irrigaciones e incluirán trabajos de encauzamiento de ríos, reforzamiento de taludes y construcción de estructuras de protección en puntos críticos.

