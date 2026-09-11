La jornada inaugural del Interdistrital de Voleibol Juvenil Damas U-19 dejó dos triunfos locales. Los partidos se disputaron en el Coliseo Arequipa este jueves desde las 17:45 horas.

En ese sentido, la selección de Alto Selva Alegre venció 3-2 a Yura en un duelo parejo que se resolvió recién en el quinto set, con parciales de 17-25; 25-18; 23-25; 25-17; 15-10.

En el segundo partido de la fecha, José Luis Bustamante y Rivero no tuvo problemas para imponerse 3-0 ante Yanahuara, con parciales de 25-12; 25-20; 25-13, resultado que reflejó la superioridad del equipo bustamantino durante todo el encuentro.

Con estos primeros resultados, ambas selecciones se van posicionando como líderes de la Serie A. La competencia es organizada por la Liga Provincial de Vóley de Arequipa.