El bebé de 11 meses, encontrado la madrugada del domingo en la calle Los Olivos, en el pueblo joven Jerusalén del distrito de Mariano Melgar, permanece estable en el Hospital Honorio Delgado Espinoza, donde es tratado por una neumonía derivada de un síndrome bronquial agudo.

La jefa del Departamento de Pediatría, Amparo Jaén, informó que el menor ingresó con dificultad respiratoria, presentando cierre de los bronquios, por lo que fue sometido a radiografías y hospitalizado. Recibe nebulizaciones y tratamiento antiinflamatorio, mostrando evolución favorable, por lo que podría ser dado de alta en un plazo de dos días.

Según la madre, quien llegó al hospital, el mismo domingo, el menor ya presentaba síntomas respiratorios días antes del incidente. A la fecha, el menor se encuentra junto a su madre.

PELEA FUE LUEGO DE UNA FIESTA ORGANIZADA PARA EL BEBÉ

Respecto a las circunstancias en que el menor de edad fue encontrado en la calle, de acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió tras una discusión entre los padres y otras personas, luego de una fiesta de corte de cabello. Imágenes de cámaras de seguridad muestran una pelea en la vía pública, durante la cual incluso cae el coche del bebé y varias personas intervienen en medio del altercado. Tras ello, quien sería la madre coge al bebé y se disputa con otra mujer. Seguidamente se queda con el bebé, pero continúa en la discusión.

Posteriormente, la madre habría dejado al menor al cuidado de una tía para acudir a la comisaría, luego de que su pareja resultara herida. Sin embargo, la familiar no se habría hecho cargo del niño, quien terminó solo en la vía pública, siendo finalmente hallado por los efectivos del Escuadrón de Emergencia.

Ante esta situación, la Unidad de Protección Especial (UPE) intervino y evalúa las responsabilidades de los padres. Mientras tanto, el menor permanece hospitalizado bajo custodia policial, garantizando su protección integral.

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