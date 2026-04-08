La carretera Panamericana Sur permanece bloqueada desde la madrugada de este miércoles en la región Arequipa, tras el despiste y volcadura de un camión que transportaba chatarra.

El accidente de tránsito ocurrió antes de la 1:00 de la madrugada, a la altura del kilómetro 821, en el sector de la quebrada del Toro, antes de llegar al peaje de Camaná. La unidad, con placas de rodaje V8R-842/BDV-998, terminó volcada en una zona de riesgo, con parte de su estructura suspendida hacia un abismo.

Como consecuencia, cientos de vehículos permanecen varados desde hace más de ocho horas, debido a la interrupción total del tránsito en ambos sentidos, sin pase de Camaná hacia Majes ni en dirección contraria.

Efectivos en la zona informaron que inicialmente se intentó retirar el vehículo con una grúa, sin embargo, la maniobra no tuvo éxito debido a la posición inestable del camión, lo que representa un alto riesgo de caída.

Ante esta situación, se espera la llegada de una grúa de mayor capacidad desde Islay para proceder con el retiro de la unidad y restablecer el tránsito en la vía.

Mientras tanto, recomiendan a los conductores tomar como ruta alterna la carretera costanera por Matarani, a fin de evitar la congestión vehicular en el tramo afectado.