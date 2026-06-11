El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos comunicó que la Comisión de Gracias Presidenciales evaluó, durante su sesión ordinaria del 10 de junio de 2026, las solicitudes presentadas por el expresidente Pedro Castillo Terrones conforme a los procedimientos establecidos.

Según el pronunciamiento oficial, la comisión rechazó el pedido de derecho de gracia por razones humanitarias debido a que no se levantó la observación de inadmisibilidad dentro del plazo otorgado. Como consecuencia, se dispuso el archivo de la solicitud.

Asimismo, el grupo de trabajo declaró inadmisible la solicitud de indulto común presentada por Castillo Terrones al determinar que no cumplía con los requisitos de admisibilidad exigidos por la normativa aplicable.

El comunicado precisa que las solicitudes declaradas inadmisibles deben ser subsanadas dentro de un plazo de veinte días. Al no haberse cumplido con esa condición, correspondía su rechazo y archivo.