Arequipa: candidato Hermes Oscco debe pagar S/10 mil por ataque de perros que desfiguró a vecino

El candidato a la alcaldía de Cerro Colorado, Hermes Oscco Polar, deberá pagar 10 mil soles por daño moral a los herederos de Juan Hotze, quien en abril de 2020 sufrió graves lesiones tras ser atacado por dos perros de su propiedad.

El ataque ocurrió la tarde del 6 de abril de 2020, cuando Hotze intentaba ingresar a su vivienda. En ese momento fue atacado por un American Bully Classic y un Pitbull. El hombre perdió parte de una oreja y terminó con múltiples mordeduras en brazos y piernas. El examen médico legal concluyó que las lesiones le provocaron una deformación en el rostro.

Según la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, Hotze ya había advertido a Oscco sobre el peligro que representaban sus animales. Antes del ataque incluso le envió una carta notarial para exigirle que tomara medidas de seguridad, debido a que los perros ya habían intentado atacarlo en anteriores ocasiones.

El problema se agravó porque ambos compartían las áreas comunes del predio donde vivían y estas eran el único acceso a sus viviendas. Pese a las advertencias, Oscco no habría adoptado las medidas necesarias para evitar que los animales atacaran a su vecino.

Durante el proceso, el fiscal adjunto provincial Luis Carlos Flores Amambal presentó testimonios, certificados de vacunación, informes municipales y pericias forenses para sustentar la responsabilidad del propietario. La Fiscalía también cuestionó la versión de la defensa, que sostenía que el ataque se había producido dentro del departamento de Oscco, al encontrar contradicciones entre los testimonios.

Aunque el proceso penal por el presunto delito de lesiones culposas graves prescribió, la Fiscalía continuó con la pretensión civil para proteger los derechos de los herederos de Hotze.

La víctima murió en febrero de 2023, sin llegar a conocer el resultado final del proceso. Ahora, la resolución judicial establece que Oscco deberá pagar los S/10 mil en un plazo máximo de dos meses, una vez que la sentencia quede consentida.