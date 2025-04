Las actividades por conmemorar a la Virgen de Chapi empezarán en la Parroquia Nuestra Señora de Chapi, conocida como “Chapi Chico”, ubicada en el distrito de Miraflores, en Arequipa, donde se espera miles de fieles durante las misas y procesiones desde el 27 de abril con la procesión móvil.

En ese sentido, la parroquia se prepara para recibir a miles de peregrinos y fieles, de diferentes localidades de Arequipa y de otras ciudades de nuestro Perú; que año tras año visitan a la sagrada imagen de nuestra Mamita de Chapi.

El párroco de la iglesia, padre Julio Herrrera, indicó que la Parroquia Nuestra Señora de Chapi, ha sido elegida como una de las iglesias jubilares, dónde los fieles pueden recibir las indulgencias plenarias.

ACTIVIDADES

Las actividades para conmemorar a la Mamita de Chapia empiezan con la conocida Procesión de la Virgen de Chapi, este 27 de abril. Por tercer año consecutivo, se realizará esta acción por las diferentes calles del distrito, partiendo desde la parroquia Cristo liberador llegando a las calles Tacna y Arica, pasar por todas las calles transversales de Miraflores, para luego terminar en la plaza Mayta Capac, donde recibirá el homenaje del municipio distrital.

El miércoles 30 de abril, se realizará la Víspera a nuestra Patrona, con la tradicional entrada de ceras, desde la Capilla Señor de la Sentencia, llevando en procesión a la Mamita de Chapi, rumbo a la parroquia.

La fiesta central será el 1 de mayo. La imagen estará en el atrio de la Parroquia, acogiendo a todos los peregrinos, desde las 4:00 am, donde se empezará con el rezo del Santo Rosario, que estará a cargo de las hermanas Legionarias de María de nuestra parroquia.

En este día central se realizarán las celebraciones Eucarísticas, en el atrio del templo, a las 5:00 am, 6:00 am, 7:00 am, 8:00 am, 9:00 am, 10:00 a.m.

Asimismo, la Misa Central a las 11:30 am., con la participación de diversas autoridades del distrito de Miraflores e invitados.