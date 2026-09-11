Un chofer y su ayudante se salvaron de morir luego de que el vehículo en el que trasladaban un cargamento de soya se despistara y cayera a una quebrada, donde terminó incendiándose. El accidente ocurrió en la Panamericana Sur, en la zona de El Palo, distrito de Ocoña, provincia de Camaná, cerca del cementerio.

Según las primeras versiones, el conductor habría realizado una maniobra para evitar chocar con otro vehículo, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y terminara fuera de la carretera.

La Policía llegó al lugar para intentar apagar el fuego, pero el fuego ya había convertido el camión en cenizas y la mercadería también.

Tras el impacto, el conductor sufrió una lesión en uno de sus brazos. En medio de la consternación, salió de la quebrada con la ayuda de otros transportistas.

El accidente dejó importantes pérdidas económicas. Los transportistas no solo perdieron la unidad que utilizaban como herramienta de trabajo, sino también todo el cargamento de soya que trasladaban y que, según se informó, procedería desde Bolivia.