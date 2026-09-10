Una joven de 18 años murió esta mañana luego del choque entre el auto en el que viajaba y un camión distribuidor de gas en la avenida Javier de Luna Pizarro, en el distrito de Cerro Colorado en Arequipa.

La víctima fue identificada como Heydi Merma Sacuro, quien viajaba en el asiento posterior del vehículo. Debido a que el impacto se produjo en uno de los costados y por la parte posterior del auto, la joven quedó atrapada entre los fierros retorcidos y falleció en el lugar.

Accidente: Choque entre auto y camión distribuidor de gas deja una joven muerta (Foto: GEC)

El accidente ocurrió en la margen derecha del Cono Norte y también dejó heridos a los conductores de ambas unidades. El conductor del auto, Fredy Velazco Paucara, tuvo que ser retirado con cuidado del vehículo por el personal de emergencia, debido a que también quedó atrapado tras el fuerte impacto.

Los serenos, la Policía y los bomberos que llegaron al lugar tuvieron dificultades para acceder hasta la mujer. Durante varios minutos realizaron maniobras para liberar los fierros que la mantenían atrapada y al final, solo confirmaron la muerte

El conductor del auto, Fredy Velazco Paucara fue trasladado al Hospital Honorio Delgado Espinoza y tiene una fractura en la costilla izquierda, mientras que el chofer del camión distribuidor de gas, identificado como Renzo Silva Quispe fue trasladado a la clínica San Juan de Dios.

En tanto, la Policía deberá determinar las circunstancias en que ocurrió el choque y establecer las responsabilidades del caso.