El choque frontal entre un auto en el que se trasladaban un grupo de obreros de construcción civil y una camioneta particular causó que ocho personas resultaran heridas, entre ellas dos menores de edad, y otra falleciera mientras era trasladada desde la carretera Panamericana Sur hacia el centro de salud de Cocachacra, en la provincia de Islay.

Rafael Llosa Ortega, Miguel Ticona Condori, José Quispe Llave y Monica Salazar Flores viven en Cocachacra y desde hace un mes laboran en una construcción en el sector de El Fiscal. Como cada mañana, ayer abordaron el auto de placa X3X-688, propiedad de José Quispe, para hacer el viaje de 30 minutos hacia su centro de trabajo, sin imaginar que poco antes de llegar a su destino acabarían gravemente heridos.

“Yo iba en el asiento posterior del auto. No sé cómo ocurrió, de un momento a otro sentí un tremendo golpe, no recuerdo más, todo me duele”, dijo Rafael Llosa sobre el momento del impacto ocurrido a las 7:30 de la mañana a la altura del sector conocido como Santa Rosa, en el kilómetro 1049 de la carretera Panamericana Sur.

El auto en el que se trasladaban los obreros había sido impactado frontalmente por la camioneta de matrícula CBB-394 que manejaba Murphy Corrales Condori en compañía de sus dos menores hijos de 2 y 3 años, además de Margarita Ochoa Mamani y Esther Condori Fuentes.

Tras el violento impacto, los heridos fueron auxiliados por Serenos de Cocachacra y Bomberos, quienes los trasladaron al centro de salud del distrito, donde Murphy Corrales llegó sin signos vitales.

Por la gravedad de sus lesiones, Rafael Llosa y Miguel Ticona fueron referidos al hospital Honorio Delgado de Arequipa. El resto fue derivado al hospital de Alto Inclán, en Mollendo.

Choque frontal entre auto y camioneta deja ocho heridos y un fallecido en Cocachacra, Islay. (Foto: Pedro Torres/@photo.gec)

Los peritos de la Upiat se harán cargo de las investigaciones para establecer las responsabilidades del fatal accidente.