Cierran el tránsito vehicular por la Variante de Uchumayo, vía de ingreso y salida de Arequipa, debido al colapso parcial del puente, a la altura del kilómetro 24+800 – 24+900.

De acuerdo con el reporte proporcionado por la concesionaria COVISUR, el incidente provocó una pérdida localizada de concreto en la losa del tablero del puente, lo que generó una rajadura en la plataforma de la infraestructura. Ante el riesgo para los conductores y pasajeros de la carretera, se dispuso la interrupción total del tránsito vehicular como medida preventiva.

Puente fue cerrado desde la noche del domingo 8 de marzo

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional del Gobierno Regional de Arequipa se realizan coordinaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para efectuar las evaluaciones técnicas que permitan determinar el estado real de la estructura y definir las acciones necesarias para su reparación. Aún se desconoce el plazo que tomará dichas evaluaciones y reparaciones.

Sin embargo, la interrupción del tránsito generó largas filas de vehículos desde la madrugada. Conductores y pasajeros permanecieron varados por más de cinco horas desde el sector de San José hasta el ingreso a la vía de Cerro Verde.

Congestión vehicular se registró desde la zona de San José

Mientras se desarrollan estas inspecciones, se habilitó una ruta alterna por el kilómetro 4.000 en el sector Cerro Verde, con el fin de facilitar el desplazamiento de vehículos que circulan por esta vía, pero la congestión vehicular es desesperante en el distrito de Tiabaya, Uchumayo y el Cercado de Arequipa, por la Av. Arancota, Av. Parra, Puente San Isidro, entre otros.

Congestión vehicular también se registró en los distritos de Tiabaya, Uchumayo e incluso el cercado de Arequipa

La situación se agravó con la mayor circulación de unidades escolares por el inicio de labores en los colegios privados. Los padres indicaron que tardaron más de una hora para llegar a sus centros de estudios.

VIDEO RECOMENDADO