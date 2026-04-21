Un joven de nombre Benji C. de 19 años fue sentenciado en Arequipa por contactar a una menor de 12 años con fines sexuales a través de redes sociales. La decisión fue obtenida por la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Ciberdelincuencia de Arequipa, tras demostrar la responsabilidad del acusado en el delito.

De acuerdo con las investigaciones del fiscal adjunto Edder Yafet Salas Flores, el imputado consiguió el número telefónico de la adolescente mediante terceras personas. A partir de ello, inició una serie de comunicaciones por WhatsApp, en las que le planteaba encuentros que incluían consumo de alcohol y contenido de carácter sexual.

El caso se conoció cuando la madre de la menor detectó los mensajes al revisar el celular de su hija. Esta intervención permitió que se presentara la denuncia y se activaran las investigaciones.

Durante el juicio se comprobó que las propuestas fueron reiteradas, lo que configuró un delito continuado. Ante la evidencia digital presentada, el joven reconoció su responsabilidad.

El fallo establece una pena de cuatro años y ocho meses de prisión, la cual fue convertida en jornadas de servicio comunitario. Además, se dictó su inhabilitación permanente para trabajar en centros educativos y se le prohibió cualquier tipo de contacto con la víctima. También deberá pagar una reparación civil de 4 mil soles.

Cabe precisar que, según el artículo 5 de la Ley 30096 Delitos Informáticos, el solo hecho de contactar por medios digitales a una menor para proponer actos de connotación sexual o solicitar material pornográfico ya configura un delito.