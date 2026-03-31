La Corte Superior de Justicia de Arequipa dispuso siete meses de prisión preventiva contra Luis Flores J. (35), investigado por el presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento, en agravio de una madre de familia, durante un viaje en bus interprovincial de Cusco hacia Arequipa.

Según las investigaciones del Ministerio Público, el hecho ocurrió la madrugada del 25 de marzo de 2026, cuando la víctima viajó la noche del 24 de marzo desde Cusco junto a sus dos hijos menores de edad, uno de ellos un bebé de cinco meses.

En ese contexto, la mujer se quedó dormida mientras daba de lactar a su bebé, quien empezó a llorar, luego de pasar el peaje de Patahuasi. Sin embargo, el imputado habría aprovechado la situación para realizar tocamientos indebidos en los pechos.

Al advertir lo sucedido, la agraviada reaccionó y pidió ayuda a los demás pasajeros. El conductor fue alertado y, antes de la intervención policial, el hombre intentó escapar, pero fue retenido por los propios viajeros hasta ser entregado a los efectivos.

Tras las diligencias realizadas por la Fiscalía, que incluyeron la recopilación de testimonios y actas policiales, la representante del Ministerio Público sustentó el pedido de prisión preventiva, el cual fue declarado fundado. De confirmarse su responsabilidad, el investigado podría afrontar una pena de hasta 11 años de prisión.

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