La disposición del Ministerio de Salud es que toda persona que resulte positivo por COVID-19 y tenga síntomas de la enfermedad debe cumplir un aislamiento obligatorio de 10 días; en caso de que sea un paciente asintomático con tres vacunas y sin factores de comorbilidad, su aislamiento debe ser una semana para evitar exponer a otras personas al contagio. Sin embargo, este protocolo fue quebrado por el director del Hospital Honorio Delgado Espinoza, Juan Carlos Noguera Arratea.

La noche del viernes 20 de mayo, Juan Carlos Noguera fue diagnostico positivo para COVID luego de hacerse una prueba de antígeno por lo que se dispuso su aislamiento que, por lo menos, debía cumplir hasta el 27, pero no lo cumplió y cuatro días después de dar positivo a la enfermedad y de tener sintomatología, salió de casa y acudió a hospital.

DETALLES DE SU SALIDA

El 24 de mayo por la noche, Juan Carlos Noguera solicitó una constatación al efectivo policial que presta de servicio en el área de emergencia por cuanto sorprendió en la puerta N°1 del establecimiento al trabajador Jorge Salas Cáceres llevándose bolsas con alimentos dentro de dos cajas de cartón. El efectivo, sin saber del proceso viral por el que atravesaba el director del hospital, se acercó y constató que efectivamente el trabajador retiraba alimentos pero que estos eran panes partidos, arroz, papas fritas y verduras que serían desechos que y que Salas aceptó que se los llevaba para los perros que cuida, asegura que tiene un albergue.

Correo se contactó con Juan Carlos Noguera para preguntar por qué había salido de casa estando prohibido según lo dispuesto por el Ministerio de Salud y si su acción no significada un riesgo para las personas.

La respuesta del director fue que se vio obligado a salir de casa porque tenía que recoger los medicamentos que había comprado en el hospital y que no expuso a nadie pues mantuvo su distanciamiento y llevaba puesta la doble mascarilla.

“Yo coordiné para recoger mis medicamentos en el hospital porque no tengo otra persona que lo pueda hacer y cuando salía de la farmacia me encuentro con que sacaban cosas del hospital e hice que fuera intervenido. Me retiré y firme el acta cuando me la hicieron llegar. No estuve en hospital deambulando ni he contaminado a nadie. Sé de donde viene esta denuncia, no quieren que sancionemos a la persona que está sacando las cosas del hospital, por más que esté enfermo no puedo hacerme el de la vista gorda”, dijo tras señalar que su presencia y las medidas que adoptó para no exponer quedaron registrados en un video.

DISPOSICIONES A TOMAR

Desde la Gerencia Regional de Salud, la doctora Edy Loayza firmó el 23 de mayo el memorándum N.º 070- 2022-GRA/GRS/GR-OSC a través del cual disponía que el doctor Alexis Urday Huarilloclla asumiera las funciones de la dirección del hospital Honorio Delgado Espinoza, pero la disposición no fue acatada. Juan Carlos Noguera aseguró que continuó realizando trabajo remoto desde su domicilio. “Mi tratamiento ha sido ambulatorio, no ha sido un confinamiento pues he seguido trabajando”, añadió Noguera.

Al respecto, el Decano del Colegio Médico, Anthony Tohalino sostuvo que el comportamiento de Juan Carlos Noguera no fue el adecuado y lo sucedido podría acarrear una falta ética e incluso hasta pudo haber incurrido un delito contra la salud publica. “Vamos a pedir al cuerpo médico un informe al respecto y vamos a evaluar el caso con la junta directiva”, precisó.

