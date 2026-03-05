Una emprendedora del rubro de belleza denunció públicamente a un gerente de una empresa de taxi por la presunta estafa de 6 mil soles, dinero que entregó durante varios meses como parte de una “redondilla”, un sistema de ahorro colectivo.

La denunciante, Flor Quispe, dueña de un spa, señaló que Christian Valdivia Paisig, con quien mantenía una relación de vecindad cuando tenía su negocio en el sector de Santa María en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa.

Según su testimonio, en el año 2023, Valdivia Paisig le propuso participar en una “redondilla”, un sistema de ahorro en el que varias personas aportan dinero semanalmente y luego reciben el monto acumulado en una fecha acordada.

La mujer explicó que el acuerdo inicial era aportar 100 soles por semana, pero ella decidió duplicar el monto a 200 soles, con la intención de ahorrar más dinero para financiar una campaña de ayuda social por Navidad en diciembre.

Los depósitos fueron por Yape, entre marzo y diciembre de 2023, acumulando un total de 6 mil soles, según las capturas de los pagos que presentó como evidencia.

Sin embargo, al llegar la fecha acordada para recibir el dinero, el denunciado le indicó que no contaba con el monto para devolverle. Con el paso de los meses, el hombre volvió a comprometerse a realizar el pago, pero transcurrido 2 años, hasta la fecha no se concretó la devolución.

Ante esta situación, la mujer acudió a la Comisaría de José Luis Bustamante y Rivero para presentar una denuncia por estafa. No obstante, según relató, la denuncia no fue admitida, debido a que el dinero fue entregado de manera voluntaria.

La madre de familia aseguró que solo solicita la devolución de los 6 mil soles depositados, sin exigir el interés adicional que, según afirma, el denunciado se comprometió a pagar luego de incumplir los plazos.

VIDEO